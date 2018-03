Go Ahead krabbelt op en wint weer van Jong Ajax

Go Ahead Eagles beleeft een dramatisch seizoen, maar wint wel twee keer van de koploper in de Jupiler League. Ook die onnavolgbaarheid past bij de Deventer club, die thuis al met 4-1 had gewonnen van Jong Ajax en vrijdagavond met 2-0 te sterk was op De Toekomst.

Dat Jong Ajax over meer voetballend vermogen beschikt, werd wel duidelijk. Maar Go Ahead speelde alleraardigst. Trainer Jan van Staa had zijn 5-3-2-systeem overboord gegooid en dat wierp zijn vruchten af. Het 4-3-3-systeem gaf Go Ahead meer grip en in aanvallend opzicht werd er vaker gevaar gesticht dan in de afgelopen weken.

Toch mocht de Deventer ploeg Sonny Stevens dankbaar zijn dat het halverwege niet 1-0 stond voor Jong Ajax. De doelman keerde na een halfuur een penalty van Zian Flemming, nadat Robin Buwalda Dennis Johnsen opzichtig had gevloerd in het strafschopgebied.

Go Ahead stelde daar een aantal aardige kansen tegenover voor rust. Zo probeerde Xandro Schenk in de derde minuut Stan van Bladeren van eigen helft te passeren. De doelman van Jong Ajax was ver uit zijn doel gekomen om een dieptepass van Joey Suk te onderscheppen, maar was net op tijd terug om de niet onaardige inzet van Schenk voor de doellijn te keren.

Katachtige reflex

Ook Buwalda was twee keer dicht bij een treffer. De verdediger kopte de bal via Nick Viergever en de lat over en stuitte uit de daaropvolgende corner van dichtbij op Azor Matusiwa. De beste kans aan Deventer zijde voor de rust kwam vlak na de gemiste strafschop van Jong Ajax tot stand. Stefano Beltrame kreeg de bal halfhoog voor zijn voeten op de rand van het strafschopgebied en haalde vol uit. Doelman Van Bladeren voorkwam echter met een katachtige reflex dat Go Ahead de leiding nam.

In het begin van de tweede helft mocht Go Ahead van geluk spreken dat scheidsrechter Van Herk niet voor de tweede keer een strafschop toekende aan de thuisploeg. Dennis Hettinga vergreep zich aan aanvaller Noa Lang, maar de arbiter wuifde het weg.

Overtuigend

Met 62 minuten op de klok was het Rick Ketting die de ban brak. Uit een strakke corner van Beltrame, knikte de verdediger van Go Ahead overtuigend raak: 0-1. Invaller Aaron Nemane had het duel ruim tien minuten voor tijd al moeten beslissen, maar de rechtsbuiten schoot de bal – koud in het veld – net naast. Pieter Langedijk zorgde drie minuten voor tijd alsnog voor de bevrijdende 0-2. Hij schoot raak vanaf elf meter nadat Azor Matusiwa (rood) hem had gevloerd in het strafschopgebied.

Go Ahead had de vorige acht uitduels op rij verloren, maar maakte met de driepunter in Duivendrecht een eind aan die treurige reeks.

Jong Ajax – Go Ahead Eagles 0-2 (0-0).

63. Rick Ketting 0-1, 87. Pieter Langedijk 0-2 (strafschop). Bijzonderheid: 31. Stevens stopt strafschop van Flemming (Jong Ajax). Rode kaart: 86. Azor Matusiwa (Jong Ajax).

Scheidsrechter: Van Herk.

Toeschouwers: 700.

Gele kaart: Ketting (Go Ahead Eagles).