Go Ahead krijgt in Leeuwarden te maken met arbiter Manschot

De 36-jarige arbiter uit Houten wordt in de hoofdstad van Friesland terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Richard Polman en Jermaine Lapar. Thom Winkel is de vierde official bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin kende Go Ahead een goede start, met een 3-2 thuiszege op MVV. Cambuur ging afgelopen vrijdag met 2-0 ten onder bij De Graafschap en is na één speelronde hekkensluiter.