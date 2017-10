Go Ahead leidt halverwege door goal van Langedijk in blessuretijd

Video Hölscher vervangt Beltrame bij GA Eagles in heksenketel

13 oktober Met Tim Hölscher terug in de basis begint Go Ahead Eagles zondag aan de beladen uitwedstrijd tegen De Graafschap. De Duitse middenvelder vervangt de geblesseerde Stefano Beltrame. De Juventus-huurling ontbreekt de komende weken met een spierscheuring in de hamstring.