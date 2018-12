Go Ahead levert wanprestatie in Eindhoven en is koppositie kwijt

In een troosteloze ambiance liet Go Ahead Eagles zich maandagavond van zijn slechtste kant zien. Voor de ogen van een paar honderd supporters, van wie alleen de zeventig meegereisde aanhangers uit Deventer zo nu en dan te horen waren, kreeg de ploeg van trainer John Stegeman een flink pak slaag van Jong PSV: 5-1.

FC Den Bosch is door de tweede nederlaag op rij van Go Ahead de nieuwe lijstaanvoerder van de Keuken Kampioen Divisie. De Boschenaren hadden maandagavond aan een gelijkspel bij Jong FC Utrecht (1-1) genoeg om de koppositie over te nemen van Go Ahead, dat al na één helft tegen een 3-0 achterstand aankeek in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven.

De gedachten gingen al snel terug naar 10 april van dit jaar. Ook toen werd Go Ahead weggespeeld door de beloften van PSV. In het Philips Stadion kreeg de Deventer ploeg toen liefst zes treffers om de oren (6-0) en in de slotfase werd het duel voortijdig beëindigd vanwege onweer.

Vloek

Wat dat betreft lijkt er een vloek te rusten op de duels met Jong PSV voor Go Ahead, dat nog nooit won van de Eindhovenaren. Ook maandagavond waren de omstandigheden bar en boos. Naast het vrijwel lege stadion, werd het desolate decor gecomplementeerd door de regen die met bakken tegelijk uit de hemel viel.

Jong PSV liet zich daardoor niet van de wijs brengen. Na de 1-0 van Cody Gakpo – ingeleid door balverlies van Gino Bosz – waren vooral de 2-0 en 3-0 bijzonder fraai. Zakaria Aboukhlal zette Bosz op het verkeerde been met een mooie aanname en dito afronding (2-0), en Ramon Pascal Lundqvist schoot de bal strak in de kruising na laks uitverdedigen van Jeroen Veldmate (3-0).

Ingrijpen

Stegeman greep halverwege in en liet Bosz en Richard van der Venne achter in het kleedlokaal. Invaller Givan Werkhoven deed vijf minuten na de rust zowaar wat terug voor Go Ahead, door raak te koppen uit een hoekschop: 3-1.

Hattrick

Eventueel hernieuwd geloof van Go Ahead werd al rap de kop ingedrukt door Jong PSV, want twee minuten later tekende Gakpo voor zijn tweede treffer van de avond: 4-1. Acht minuten voor tijd maakte hij het leed voor Go Ahead nog wat groter, door zijn officieuze hattrick te vervolmaken: 5-1.

Jong PSV – Go Ahead Eagles 5-1 (3-0). 19. Cody Gakpo 1-0, 40. Zakaria Aboukhlal 2-0, 44. Ramon Pascal Lundqvist 3-0, 52. Givan Werkhoven 3-1, 52. Gakpo 4-1, 83. Gakpo 5-1.

Scheidsrechter: Bos.

Toeschouwers: 529.

Gele kaart: Teze (Jong PSV); Van der Venne, Veldmate, Baas (Go Ahead Eagles).