Go Ahead met drie nieuwelingen simpel langs CSV Apeldoorn

Verdediger Levi Opdam van AZ naar GA Eagles

1 januari Op de dag dat de transfermarkt de poorten weer heeft geopend, is Go Ahead Eagles erin geslaagd de tweede versterking van de winterstop vast te leggen. Levi Opdam komt per direct over van eredivisionist AZ en maakt het komende half jaar deel uit van de eerste selectie van de Deventer club.