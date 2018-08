Go Ahead komt met de schrik vrij met nipte zege in Eindhoven

Go Ahead Eagles heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen omgezet in een overwinning, al ging het een stuk moeizamer dan vorige week. FC Eindhoven was zeker niet minder dan de Deventer ploeg, die de zege in de tweede helft uit het vuur sleepte: 1-2.

Waar Go Ahead Eagles vorige week wervelend aan het seizoen begon in de Adelaarshorst (5-0 zege tegen Jong FC Utrecht), toonde de Deventer ploeg vrijdagavond in Eindhoven een ander gezicht.

Zwak

Go Ahead startte zwak aan het eerste uitduel van het seizoen. FC Eindhoven kreeg al binnen vijf minuten twee kopkansen, via Branco van den Boomen en Alvin Daniels. Maar na het weifelende openingskwartier kwam de ploeg van trainer John Stegeman pardoes op voorsprong.

Eerst werd Istvan Bakx onderuit geschoffeld op de rand van het strafschopgebied. Hoewel hij behoorlijk last leek te hebben van zijn rug, ging de aanvallende middenvelder toch zelf achter de bal staan om de vrije trap te nemen. En met succes. Via de vingertoppen van doelman Ruud Swinkels verdween de bal laag in de verre hoek binnen: 0-1.

Plaag

FC Eindhoven bleef echter gevaarlijk, met name over de flanken. De rappe linksbuiten Elton Kabangu vormde een ware plaag voor rechtsback Julian Lelieveld. En na ruim een halfuur was het bij de derde grote kopkans raak voor de thuisploeg. Marcelo Lopes knikte van dichtbij simpel binnen: 1-1.

FC Eindhoven kreeg vijf minuten later ook nog een enorme kans om op voorsprong te komen. Linksbuiten Orhan Džepar liet zich de bal ontfutselen en na een afgemeten dieptepass werd Daniels oog-in-oog gebracht met Hobie Verhulst. Maar Go Ahead kwam goed weg, want de bal ging via de teen van de doelman nipt naast.

De aftrap voor het begin van de tweede helft was nog niet genomen of FC Eindhoven kreeg alweer een grote kans. Na een puike steekpass had Kabangu de bal voor het inschieten, maar Verhulst redde bekwaam.

Stiftje

Tegen de verhouding in was het toch Go Ahead dat weer op voorsprong kwam. Na een fraaie lange bal van Gino Bosz, bereikte Džepar in twee instanties Thomas Verheydt. De spits legde af op Bakx, die goed oog had voor zijn maatje Richard van der Venne. De rossige middenvelder bleef uiterst koel en bracht met een stiftje de 1-2 op het scorebord.

FC Eindhoven moest het de laatste twintig minuten stellen met tien man, nadat Jay Idzes met rood van het veld was gestuurd (2x geel). Invaller Maarten Pouwels had het duel tien minuten voor tijd in het slot kunnen gooien, maar ook FC Eindhoven beet nog een paar keer gevaarlijk van zich af.

Koppositie

Twee minuten voor tijd moest ook Lelieveld inrukken na zijn tweede gele kaart. Maar Go Ahead hield stand - zij het met grote moeite - en behoudt daardoor de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Eindhoven – Go Ahead Eagles 1-2 (1-1). 17. Istvan Bakx 0-1, 33. Marcelo Lopes 1-1, 55. Richard van der Venne 1-2.

Rode kaart: 70. Jay Idzes (FC Eindhoven, 2x geel), 88. Julian Lelieveld (Go Ahead Eagles, 2x geel).

Scheidsrechter: Blank.

Gele kaart: Loof (FC Eindhoven), Stans, Bakx, (Go Ahead Eagles).