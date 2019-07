Go Ahead niet opgewassen tegen sterk Al-Shabab

Go Ahead Eagles had een reeks aardige oefenduels achter de rug in Terwolde. Maar tegen Al-Shabab uit Saoedi-Arabië kwam de ploeg van de van een griepje teruggekeerde trainer Jack de Gier er zaterdagavond niet echt aan te pas. De nummer vijf van de Saoedische Pro League van vorig jaar was in de afsluitende oefenwedstrijd op Klein Milanello met 2-3 te sterk voor de Deventer ploeg.

Go Ahead Eagles creëerde in de voorgaande oefenduels steeds veel kansen, maar tegen Al-Shabab werd de gastheer direct met de rug tegen de muur gezet. De bezoekers legden fraaie aanvallen op de mat en stichtten met name via de razendsnelle aanvaller Danilo-Moreno Asprilla veel gevaar in de eerste helft.

Toch was de 0-1 na een kwartier spelen wederom een cadeautje, zoals Go Ahead ook tegen FC Emmen (2-3) drie doelpunten eenvoudig had weggegeven. Fahad Zahim kon vrij binnen koppen uit een hoekschop. De bal vloog via de binnenkant van de paal binnen, maar leek zeker niet onhoudbaar voor doelman Hobie Verhulst.

Botsing

Een kleine tien minuten voor de rust kreeg Go Ahead, dat het opnieuw moest stellen zonder de geblesseerde captain Jeroen Veldmate (achillespees), een nieuwe tegenvaller te verstouwen. Wout Droste kwam lelijk in botsing met de doelpuntenmaker van Al-Shabab. En net als Zahim, moest ook de rechtsback van Go Ahead kort daarna de strijd staken.

Een aderlating in defensief opzicht voor Go Ahead, en dat bleek ook wel. Verhulst hield Asprilla kort voor rust met een goede redding nog van de 0-2 af, maar even later verdubbelde Al-Shabab alsnog de voorsprong. Na een fraaie aanval over meerdere schijven rondde Christian Guanca af met een schot, dat wederom niet onhoudbaar leek: 0-2.

Cadeautje

Go Ahead had nog geen uitgespeelde kans gekregen, maar kwam diep in de blessuretijd van de eerste helft toch op 1-2. De doelman van Al-Shabab, Abdullah Alowaisher, gleed uit waarna spits Antoine Rabillard het cadeautje dankbaar uitpakte door voor een leeg doel simpel af te ronden: 1-2.

Na de rust bleven de verhoudingen aanvankelijk onveranderd. Na balverlies voorin bij Go Ahead, schakelden de Saoedi's vliegensvlug om en was het opnieuw Guanca die in de 54ste minuut op aangeven van Asprilla scoorde: 1-3.

Vers bloed

Een halfuur voor tijd kwam er aan beide kanten veel vers bloed binnen de lijnen en dat pakte niet slecht uit voor Go Ahead, dat ineens wat vaker op de vijandelijke helft opereerde. Dat resulteerde vlak voor tijd in de 2-3. Sam Beukema kopte overtuigend raak na een hoekschop van Martijn Berden. Maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Go Ahead niet.

Go Ahead Eagles – Al-Shabab FC (1-2). 15. Fahad Zahim 0-1, 45+2. Christian Guanca 0-2, 45+4. Antoine Rabillard 1-2, 54. Guanca 1-3, 84. Sam Beukema 2-3.

Scheidsrechter: Perez.

Toeschouwers: 750.