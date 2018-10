Go Ahead slaat ook tegen Cambuur toe in slotfase, Sparta pakt periodetitel

Go Ahead Eagles heeft dankzij twee late treffers wederom een dik verdiende overwinning geboekt. Orhan Džepar en Jaroslav Navrátil zorgden in de laatste vijf minuten dat SC Cambuur met 2-0 werd verslagen. De Deventer ploeg blijft daarmee fier aan kop in de Keuken Kampioen Divisie, maar de eerste periodetitel ging naar Sparta Rotterdam, dat in de slotfase nipt won van Telstar (3-2).

Daar zullen maar weinig mensen in de Adelaarshorst om hebben gemaald. De vreugde over de overwinning - die dus zeer laat tot stand kwam - leek overduidelijk te overheersen.

Go Ahead speelde opnieuw heel behoorlijk, al had de thuisploeg in de eerste helft moeite om echt grote kansen te creëren. De grootste mogelijkheid voor rust was voor SC Cambuur. Kevin van Kippersluis dook vrij voor doelman Hobie Verhulst op, maar schoot de bal hard voorlangs.

Aan de andere kant kreeg Thomas Verheydt, die zijn rentree maakte nadat hij het uitduel met Almere City FC had moeten missen vanwege een polsblessure, een paar kleine kansjes. Maar het gevaarlijkste moment van de thuisploeg kwam op slag van rust via de rechtervoet van Gino Bosz. Met een directe vrije trap in de blessuretijd dwong de centrale verdediger doelman Xavier Mous tot het uiterste.

Zware blessure

In de tweede helft lag het duel al vroeg enige tijd stil vanwege een ogenschijnlijk zware blessure van Cambuur-speler Daan Boerlage, die vervangen werd door Mathias Schils. Go Ahead greep in die fase meer en meer het initiatief, al kwam Cambuur er ook zo nu en dan gevaarlijk uit.

Orhan Džepar kreeg een klein kwartier voor tijd dé kans om Go Ahead op voorsprong te zetten. Na een afgemeten dieptepass van Bosz, nam de linksbuiten de bal perfect aan, maar vervolgens schoot hij de bal over het doel. Go Ahead bleef zoeken naar dat ene beslissende moment en ook Navrátil was vijf minuten voor tijd nog dicht bij de 1-0, met een venijnig schot uit de draai.

Loon naar werken

En de thuisploeg kreeg alsnog loon naar werken. Na een afgemeten voorzet van Roland Baas, knikte Džepar de bal strak tegen de touwen: 1-0. Navrátil besliste het duel een minuut voor tijd, door met enig geluk doelman Mous te verschalken. Na het laatste fluitsignaal klonk het gezang weer luidkeels vanaf de tribunes. De 2-0 overwinning werd gevierd en het mislopen van de eerste periodetitel werd ogenschijnlijk voor lief genomen.

Go Ahead Eagles – SC Cambuur 2-0 (0-0). 86. Orhan Džepar 1-0, 89. Jaroslav Navrátil 2-0.

Scheidsrechter: Lindhout.

Toeschouwers: 8937.

Gele kaart: Lelieveld (Go Ahead Eagles); Van Wermeskerken, Conraad (SC Cambuur).