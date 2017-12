Go Ahead sluit 2017 af met slaapverwekkende remise

Go Ahead Eagles heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een doelpuntloos gelijkspel tegen RKC Waalwijk (0-0). De Deventer ploeg was erop gebrand om het jaar met een driepunter af te sluiten, maar dat bleek vrijdagavond echt te veel gevraagd in de Adelaarshorst.

Go Ahead toonde vorige week in Eindhoven nog beterschap in aanvallend opzicht, maar daar was tegen RKC niets meer van te zien. In een werkelijk slaapverwekkende vertoning was een punt het maximaal haalbare voor de ploeg van trainer Jan van Staa, die nog wacht op zijn eerste zege.

Mist

In de beginfase werd het de toeschouwers niet gemakkelijk gemaakt om de wedstrijd te volgen, want het mistte behoorlijk in de Adelaarhorst. Veel viel er echter niet te missen in de eerste helft, ook niet toen het eenmaal was opgeklaard.

Al was RKC wel een paar keer dreigend. Zo werd een inzet van Greene in de vijfde minuut vlak voor de lijn weggehaald door Joey Groenbast. En er vielen enkele afstandsschoten te noteren.

Go Ahead kwam er welgeteld één keer goed uit, halverwege de eerste helft. Sjoerd Overgoor bereikte Pieter Langedijk met een dieptepass. De oud-RKC’er speelde af op Sam Hendriks en de spits trok naar binnen om uit te halen, maar zag zijn schot gekraakt worden.

Het eerste schot op doel van Go Ahead kwam pas in de 53ste minuut, van de voet van Stefano Beltrame. RKC-doelman Etienne Vaessen redde echter bekwaam.

Kopkansen

Ook na rust bleef RKC de gevaarlijkste ploeg, met onder meer twee grote kopkansen voor Johan Voskamp. Het leidde logischerwijs weer tot gemor van het thuispubliek, dat de gevleugelde kreet ‘voetballen, voetballen, voetballen’, weer eens van stal haalde.

Het was aan dovenmansoren gericht. Go Ahead dwong niets af en kan in de korte winterstop de zonden van de bedroevende eerste seizoenshelft gaan overdenken.

Go Ahead Eagles – RKC Waalwijk 0-0.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof.

Toeschouwers: 6.278.

Gele kaart: Suk, De Kogel (Go Ahead Eagles), Mulder, Van Eijma (RKC).