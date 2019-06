Go Ahead start voorbereiding met 22 spelers, onder wie 9 nieuwe

Bosvelt en De Gier houden hoop op Bakx; aanvallend moet er wat bij

17:41 Grote afwezige op de eerste training van Go Ahead Eagles was Istvan Bakx. De middenvelder van Go Ahead Eagles is nog steeds in gesprek met de club over een langer verblijf in Deventer, maar stond zondagmiddag niet op het veld in Terwolde. ,,We gaan de komende week nog één keer om tafel met elkaar”, gaf technisch manager Paul Bosvelt aan tijdens de eerste training op ‘Klein Milanello’.