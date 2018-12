Go Ahead stoot Sparta van koppositie door simpele zege bij RKC

Go Ahead Eagles heeft het voetbaljaar in een euforische staat afgesloten. RKC werd vrijdagavond in Waalwijk eenvoudig opzijgezet door de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie: 1-3.

De Deventer ploeg sloeg in de tweede helft twee keer toe uit hoekschoppen, nadat Jaroslav Navrátil op slag van rust de score had geopend in Brabant. Emil Hansson deed in de slotfase nog wat terug voor de tamme thuisploeg.

Doordat Sparta Rotterdam verloor bij Jong Ajax (2-0) is Go Ahead wederom koploper van de Keuken Kampioen Divisie, al kan FC Den Bosch daar zaterdagavond nog verandering in aanbrengen. Indien de Bosschenaren echter níet winnen van Roda JC, gaat de ploeg van trainer John Stegeman zelfs als lijstaanvoerder de feestdagen in.

Overtroffen

De eerste competitiehelft van Go Ahead mag hoe dan ook geslaagd worden genoemd, want door de zege bij RKC heeft de Deventer ploeg nu al het puntentotaal van vorig seizoen overtroffen (39 om 37).

Desolaat

De Deventenaren begonnen vrijdagavond overtuigend aan de wedstrijd en kregen in de eerste twintig minuten al twee grote kansen om de score te openen in het desolate en door regen overgoten Mandemakers Stadion. Richard van der Venne en Julian Lelieveld verzuimden echter te scoren.

Curieus

Vervolgens kakte het duel behoorlijk in. Tot de curieuze slotfase van de eerste helft. Doelman Hobie Verhulst leek bijna in slaap gesukkeld te zijn, want hij verspeelde de bal bijna aan een RKC’er, net buiten zijn strafschopgebied. De doelman van Go Ahead herstelde zich, al kwam het speeltuig daarbij wel tegen zijn arm. Geen opzettelijk hands, zo constateerde arbiter Van den Kerkhof.

Go Ahead sloeg vervolgens toe in de tegenstoot. Eerst stuitte Bakx nog op doelman Ettiënne Vaessen en vervolgens werd de bal van de lijn gehaald na een inzet van Richard van der Venne, maar in de derde instantie was het Jaroslav Navrátil die het net wél wist te vinden: 0-1.

Hoekschoppen

De tweede helft bood meer vermaak. Go Ahead startte opnieuw sterk en besliste het duel binnen een kwartier. De Deventer ploeg trainde donderdag heel nadrukkelijk op hoekschoppen en die arbeid betaalde zich uit. In de 55ste minuut was het Richard van der Venne die raak kopte uit een corner (0-2) vanaf links en twee minuten later tikte aanvoerder Jeroen Veldmate de bal binnen na een hoekschop vanaf de andere kant (0-3).

Door zijn treffer is Van der Venne weer clubtopscorer met zes doelpunten, samen met Thomas Verheydt. De spits werd in de rust gewisseld voor de verdienstelijk spelende oud-RKC'er Pieter Langedijk. Van der Venne maakte zo overigens een eind aan een doelpuntendroogte van drie maanden, want zijn laatste treffer dateerde al weer van 21 september tegen Jong Ajax (2-1).

Eretreffer

In de slotfase had Go Ahead nog heel wat mogelijkheden om de score verder op te schroeven, maar in plaats daarvan redde Emil Hansson de eer voor RKC met een fraaie treffer in de 89ste minuut. Dat kon de pret echter niet drukken in het euforische Deventer kamp.

RKC Waalwijk – Go Ahead Eagles 1-3 (0-1). 44. Jaroslav Navrátil 0-1, 55. Richard van der Venne 0-2, 57. Jeroen Veldmate 0-3, 89. Emil Hansson 1-3.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof.

Toeschouwers: 2039.

Gele kaart: Koenraat, Seys (RKC).