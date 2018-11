Go Ahead struikelt over Telstar en is koppositie kwijt

Go Ahead Eagles heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie afgestaan aan Sparta Rotterdam. In Velsen-Zuid leed de Deventer ploeg zondagmiddag tegen Telstar de tweede competitienederlaag van het seizoen: 2-1.

Go Ahead speelde voor de vierde keer op kunstgras en op die ondergrond heeft de ploeg van trainer John Stegeman nog niet geëxcelleerd. Go Ahead won weliswaar bij FC Eindhoven en MVV, maar dat ging gepaard met het nodige fortuin. In Wijdewormer ging het mis voor Go Ahead tegen Jong AZ en ook op Sportpark Schoonenberg was het niet overtuigend wat de gewezen koploper liet zien.

Vrij baan

Hoewel Go Ahead qua veldspel over de gehele wedstrijd gezien wel de overhand had, was de zege van Telstar niet geheel onverdiend. De Deventer ploeg mocht nog van geluk spreken dat het halverwege 0-0 stond. Telstar kreeg minstens drie goede mogelijkheden om de score te openen in de eerste 45 minuten. Na kansen voor Melle Springer en Adham El Idrissi, was het Terell Ondaan die in de 21ste minuut de grootste kans voor de thuisploeg om zeep hield. De aanvaller had vrij baan richting Hobie Verhulst na slordig balverlies van Richard van der Venne, maar de doelman van Go Ahead greep – buiten zijn strafschopgebied – adequaat in met een sliding op de bal.

Go Ahead stelde daar slechts wat halve mogelijkheden – een volley van Istvan Bakx en een afgeketst schot van Van der Venne - tegenover.

Omzetting

Stegeman probeerde met een omzetting in de rust wat meer grip op de wedstrijd te krijgen en bracht Paco van Moorsel voor Orhan Džepar. Dat sorteerde wel enig effect, want Go Ahead had veel meer de bal en Telstar verdedigde voornamelijk. Thomas Verheydt kreeg al vroeg in de tweede helft een kopkans uit een corner, maar Darren Rosheuvel haalde de bal voor de doellijn weg. Aan de andere kant was Ondaan gevaarlijk met een pegel net buiten de zestien, waarbij Verhulst opnieuw goed stond opgesteld.

Na ruim een uur verving Pieter Langedijk de zwak spelende Jaroslav Navrátil en de invaller kreeg al binnen een minuut een grote kans om Go Ahead op voorsprong te zetten. Na een voorzet van Bakx had Langedijk de bal voor het inschieten, maar hij raakte de bal verkeerd. Ook Van der Venne was kort daarna nog gevaarlijk met een afstandsschot, dat rakelings naast zeilde.

Geklungel

Hoewel een doelpunt voor Go Ahead in de lucht hing, was het Telstar dat toesloeg. Kyle Scott frommelde de bal in de 67ste minuut van dichtbij binnen na defensief geklungel: 1-0. Ondaan had twee minuten later zelfs de 2-0 op de schoen, maar Verhulst voorkwam erger voor Go Ahead.

De bezoekers rechtten echter de rug en Thomas Verheydt maakte na een hoekschop van Jeff Stans gelijk met een strakke kopbal: 1-1. Go Ahead ging daarna op jacht naar de winst, maar het was Telstar dat tien minuten voor tijd weer op voorsprong kwam. Na een schot van Ondaan tegen de paal, schoot Melle Springer raak in de rebound: 2-1. Die klap kwam Go Ahead niet meer te boven, waardoor Sparta na twaalf speelronden de nieuwe koploper is.

Telstar – Go Ahead Eagles 2-1 (0-0). 67. Kyle Scott 1-0, 76. Thomas Verheydt 1-1, 79. Melle Springer 2-1.

Scheidsrechter: Mulder.

Toeschouwers: 2789.

Gele kaart: Van der Venne, Verheydt (Go Ahead Eagles).