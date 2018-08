Go Ahead verdediger Joey Groenbast weer in actie na slepende knieblessure

Ruim vier maanden speelde hij geen minuut. Een slepende knieblessure hield Joey Groenbast sinds de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven van vorig seizoen aan de kant. Gisteren in Almelo werd de verdediger van GA Eagles door trainer Kick Maatman bevrijd uit zijn onzichtbare kooi en mocht hij als invaller een halfuurtje het veld op in tegen Jong Heracles.

Met een tevreden glimlach stapte Groenbast aan het einde van de middag , een tikkie moeizaam, uit de kleedkamer in het Polman Stadion. ,,Nee, met de knie gaat het goed'', haastte de 23-jarige oud-Feyenoorder zich te zeggen. Kort na zijn invalbeurt kwam Groenbast bij een duel met Joey Konings verkeerd terecht en moest op het veld worden behandeld. ,,Ik viel op mijn stuitje, het is wat stijf en pijnlijk. Maar niets om me zorgen over te maken.''

Dat deed Groenbast de laatste maanden al veel te vaak. De verdediger worstelt sinds die vermaledijde 13e april in de Adelaarshorst met een voortdurende pijn in de knie, veroorzaakt door een los stukje kraakbeen. Hoewel een operatie niet noodzakelijk bleek, ging de pijn maar niet weg. ,,Nog steeds heb ik af en toe last'', stelt Groenbast. ,,Maar ik speel niet meer met pijnstillers, of zo. Die tijd is voorbij. Dat losse botstukje zit er alleen nog steeds. Medisch ben ik fit verklaard, maar mentaal moet ik over een drempel heen. Dat heeft tijd nodig, vrees ik.''

Gesprek

Tijd die hij na een gesprek met trainer John Stegeman ook krijgt. ,,Vorig seizoen kwam ik na mijn enkelblessure veel te snel het veld weer op. Ik was niet fit genoeg. Het ging heel snel weer mis en ik raakte weer geblesseerd.''