Go Ahead wint in vermakelijke seizoensopening verdiend van MVV

wedstrijdverslagHet werd nog even spannend in de slotfase, maar Go Ahead Eagles is de competitie begonnen met een overwinning. MVV Maastricht werd vrijdagavond in de Adelaarshorst verdiend verslagen, mede dankzij twee treffers van spits Antoine Rabillard: 3-2.

Onder het schijnsel van een fraai avondzonnetje hervatte Go Ahead Eagles het seizoen in een aardig gevulde Adelaarshorst. De stemming zat er goed in, totdat de bezoekers na ruim een kwartier de score openden. Centrale verdediger Gino Bosz leverde de bal zomaar in waarna MVV vliegensvlug omschakelde. Julius Bliek veranderde een schot van spits Anthony van den Hurk van richting waardoor doelman Hobie Verhulst kansloos was: 0-1.

Dat was even slikken voor de ploeg van trainer Jack de Gier, maar in het vervolg van de eerste helft herpakte Go Ahead zich sterk. Jaroslav Navrátil maakte al vrij snel gelijk. Met een strak schot in de verre hoek tekende hij vanuit de rebound voor de eerste Deventer treffer in het nieuwe seizoen (1-1), nadat een schot van spits Antoine Rabillard gesmoord werd.

De Franse spits vond het doel een kwartier later wél. Na een fraaie aanval - via een strakke crosspass van Bliek, een voorzet van Navrátil en goed terugleggen van Richard van der Venne - kopte Rabillard van dichtbij eenvoudig raak: 2-1.

Uitblinker

Daarmee ging Go Ahead terecht met een voorsprong de kleedkamer in halverwege. Met Maël Corboz als uitblinker op het middenveld had de thuisploeg de overhand en ook Richard van der Venne liet zich voor rust aardig gelden op zijn nieuwe positie aan de linkerflank. Al moet gezegd dat de tegenstand van MVV wel heel pover was.

Direct na de rust kreeg Rabillard een uitgelezen mogelijkheid om de marge voor Go Ahead te vergroten. Corboz bediende de Fransman met een afgemeten pass, maar de spits schoot vrij voor het doel hopeloos over.

Als de kippen erbij

Geen reden om van slag te raken, zo bleek. Want vijf minuten later was hij er als de kippen bij om een te korte terugspeelbal in de MVV-defensie af te straffen. Rabillard omspeelde gehaaid doelman Gilles Deusings en rondde vervolgens koelbloedig af: 3-1. Daarmee evenaarde de Fransman al in zijn eerste officiële wedstrijd in het roodgeel al zijn seizoenstotaal van vorig jaar bij Béziers.

Het duurde even voordat MVV gevaarlijk werd. Verhulst was goed bij de les bij een krachtige kopbal van Van den Hurk. De doelman van Go Ahead redde even knap als onorthodox, door de bal tussen zijn benen te klemmen.

Spannend

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar een kwartier voor tijd werd het pardoes toch weer spannend in de Adelaarshorst. Rechtsback Wout Droste liet zich aftroeven door de lucht waardoor Van den Hurk koppend de 3-2 liet aantekenen.

Van der Venne had zes minuten voor tijd het duel definitief in het slot kunnen gooien, maar zijn stiftje – voor een leeg doel – ging over. Het deerde Go Ahead niet, de eerste driepunter is binnen voor De Gier en zijn ploeg.

Go Ahead Eagles – MVV Maastricht 3-2 (2-1). 17. Julius Bliek 0-1 (eigen doelpunt), 26. Jaroslav Navrátil 1-1, 41. Antoine Rabillard 2-1, 54. Rabillard 3-1, 75. Anthony van den Hurk 3-2.

Scheidsrechter: Dieperink.

Toeschouwers: 8221

Gele kaart: Nys (MVV)

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Droste, Bosz, Van Iperen, Bliek; Corboz, Lieftink; Navrátil (86. Pouwels), Bannink (78. Eddahchouri), Van der Venne; Rabillard (88. Berden).

Wout Droste is de zesde nieuweling, maar speelde een decennium geleden ook al voor Go Ahead. De verdediger krijgt de aanvoerdersband om de arm nu Jeroen Veldmate geblesseerd moet toekijken.

MVV en Go Ahead openden twee jaar geleden ook al tegen elkaar het seizoen. Dat duel in Maastricht wil de Deventer voetballiefhebber liefst vergeten. Drie minuten voor tijd koesterde Go Ahead een 2-3 voorsprong, maar uiteindelijk wist MVV in blessuretijd met 4-3 te winnen. Het zou de opmaat zijn naar het veelbesproken rampseizoen.

In Deventer is MVV minder vaak succesvol. In de eerste divisie won de Limburgse formatie in de eerste divisie slechts één keer. Dat is inmiddels zeventien jaar geleden. Go Ahead mist vanavond behalve Veldmate ook Adrian Edqvist (hoofd) en Jarno van den Bos (enkel).