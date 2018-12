Go Ahead wint nipt maar dikverdiend van hekkensluiter

Go Ahead Eagles heeft zich in de Adelaarshorst gerevancheerd voor twee opeenvolgende nederlagen in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventer ploeg stuitte vrijdagavond op een naar verwachting defensief ingesteld Helmond Sport. Maar de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie werd in de Adelaarshorst verdiend, zij het nipt verslagen: 1-0.

In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer. Helmond Sport groef zich in en het was aan Go Ahead de taak door de Brabantse muur heen te spelen. De Deventer ploeg toonde zich fel in de duels en had duidelijk de overhand. Maar tot echt uitgespeelde kansen resulteerde het overwicht van de thuisploeg amper in de eerste helft, al veranderde dat rap na rust.

Koelbloedig

Het was aan een slippertje van Helmond Sport-verdediger Tibeau Swinnen en de koelbloedigheid van Istvan Bakx te danken dat Go Ahead na ruim een half uur verdiend de leiding greep. Na een kopbal van spits Thomas Verheydt en geklungel van Swinnen had Bakx vrij baan richting doelman Stijn van Gassel en de middenvelder van Go Ahead klaarde het klusje beheerst met een schuiver in de hoek: 1-0.

Meer ruimte

Na de rust kreeg Go Ahead wat meer ruimte, omdat de bezoekers meer uit de schulp kropen. Verheydt was al na twee minuten dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal werd voor de doellijn weggehaald door Diego Snepvangers. En ook Bakx zag zijn inzet even later vlak voor de doellijn gekeerd worden door Bart Meijers, na een prima aanval van Go Ahead via Verheydt en Jaroslav Navrátil.

De thuisploeg ging naarstig op zoek naar de 2-0, maar het was aan Hobie Verhulst te danken dat het na ruim een uur spelen niet 1-1 werd. De doelman van Go Ahead maakte met een katachtige reflex een gevaarlijk schot van Joeri Poelmans onschadelijk bij de eerste de beste kans van de Brabanders.

Hachelijk

Go Ahead kreeg vervolgens nog een aantal mogelijkheden om het duel te beslissen, maar onder meer Richard van der Venne en Navrátil hadden het vizier niet helemaal op scherp staan. Daardoor bleef het spannend en zo nu en dan zelfs hachelijk voor het doel van Verhulst, bij corners, een kans voor invaller Furhgill Zeldenrust en een scrimmage vijf minuten voor tijd. Maar Go Ahead hield stand en de opluchting was voelbaar in de Adelaarshorst na de eerste zege sinds FC Twente-uit (0-1).

Go Ahead Eagles – Helmond Sport 1-0 (1-0). 33. Istvan Bakx 1-0.

Scheidsrechter: Blank.

Toeschouwers: 7314.

Gele kaart: De Braal, Meijers, Zeldenrust (Helmond Sport).