Go Ahead zakt na rust door de hoeven tegen FC Eindhoven

Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond tegen FC Eindhoven de vierde nederlaag op rij geleden in de Jupiler League. De Deventer ploeg ging ondanks een vroege rode kaart van spits Givan Werkhoven met een 1-0 voorsprong de rust in. Maar de Brabanders stelden in de tweede helft in rap tempo orde op zaken: 1-3.

De vlam sloeg al vroeg in de pan in de Adelaarshorst. Arbiter Ruperti stuurde Givan Werkhoven al na zes minuten met direct rood van het veld, wegens een onbesuisde tackle op de benen van Elton Kabangu. Dat was de supporters uit Vak 19 ontgaan, want de seizoenkaarthouders uit dit vak bleven uit protest de eerste negentien minuten van de wedstrijd weg. De supporters zijn het niet eens met het beleid van het bestuur en willen hun afkeer laten blijken over het matige voetbal van de hoofdmacht.

Paal

Hoewel het in de eerste helft nog wel meeviel met het niveau van Go Ahead, was de eerste echt grote kans in de 35e minuut voor FC Eindhoven. Uit een counter gaf topscorer Mart Lieder de bal strak voor op Kabangu, maar die mikte de bal in kansrijke positie tegen de paal. In de tegenstoot was Stefano Beltrame ook dicht bij de openingstreffer, maar de Italiaanse middenvelder schoot de bal hard naast.

Kort daarna zette Xandro Schenk Go Ahead op voorsprong, vlak voor rust. Na een slimme vrije trap van Beltrame (kort steekpassje) stuitte Pieter Langedijk nog op doelman Thomas Hooyberghs, maar kon de aanvoerder van Go Ahead in de rebound simpel afronden: 1-0.

Belabberd

De euforie om zijn treffer verdween vrijwel direct na de thee. Want doordat Schenk belabberd uitverdedigde, kon Jellert van Landschoot in de 47e minuut zomaar vrij inschieten en was het 1-1. Die tegenvaller was het startsein voor een nieuwe ondergang van Go Ahead, want het was Mart Lieder die het duel in een tijdsbestek van tien minuten volledig liet kantelen. De topscorer van de Jupiler League maakte in de 53e minuut zijn 26e treffer (1-2) en besliste drie minuten later de wedstrijd door ook zijn 27e competitiedoelpunt te maken (1-3).

Debuut

Go Ahead was niet bij machte om die driedubbele dreun nog te boven te komen, temeer omdat de ploeg zich bijna de hele wedstrijd met tien man had moeten redden. Alleen Siebe Schets mocht nog een persoonlijk succesje noteren. De van FC Twente gehuurde aanvaller viel twintig minuten voor tijd in en maakte daarmee zijn debuut in het betaald voetbal. Voor Go Ahead viel er verder opnieuw niets te vieren in de voorlaatste thuiswedstrijd van het al lang en breed verloren seizoen.

Go Ahead Eagles – FC Eindhoven 1-3 (1-0). 42. Xandro Schenk 1-0, 47. Jellert van Landschoot 1-1, 53. Mart Lieder 1-2, 56. Lieder 1-3. Rode kaart: 7. Givan Werkhoven (Go Ahead Eagles).