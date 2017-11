Go Ahead zet zichzelf te kijk met ontluisterende nederlaag tegen FC Dordrecht

Go Ahead Eagles heeft zichzelf opnieuw te kijk gezet. De armoedig spelende Deventer ploeg ging vrijdagavond in de Adelaarhorst met 0-3 ten onder tegen FC Dordrecht.

Go Ahead dacht via de Schapenkoppen wel even de aansluiting met de subtop van de Jupiler League te kunnen vinden. Het liep anders. Door de ontluisterende nederlaag zakt de ploeg van trainer Leon Vlemmings we in de anonieme middenmoot.

Fluitconcert

Met het spel dat Go Ahead vrijdagavond vertoonde, verdient de ploeg ook niet meer. Alleen Stefano Beltrame, die zijn rentree maakte na een hamstringblessure, en Pieter Langedijk zorgden voor enkele speldenprikjes in aanvallend opzicht. Maar het was geen verrassing dat de thuisploeg halverwege getrakteerd werd op een striemend fluitconcert van de eigen aanhang.

De score was toen al geopend door Julius Bliek, die na een klein halfuur raak kopte na een vrije trap. Het was de eerste treffer voor Bliek in het betaalde voetbal.

Redding Stevens

Ruim tien minuten na rust mocht de thuisploeg Sonny Stevens dankbaar zijn dat de schade niet groter werd. Nota bene na een hoekschop van Go Ahead, stond Dordrecht-aanvaller Tom Rosenthal binnen een paar passes ineens vogelvrij voor doelman Stevens, die knap redde.

Vlemmings bracht met Maneschijn en Werkhoven twee aanvallers in de ploeg, ten koste van de tegenvallende backs Joey Groenbast en La’Vere Corbin-Ong. Maar het haalde niet veel uit. Grote kansen bleven achterwege en in de 77ste minuut gooide Mailson Lima Duarte Lopes het duel in het slot door de 0-2 te maken.

Mokerslag

Na de wanvertoning tegen Telstar in de vorige speelronde, zakte Go Ahead ook in de eigen Adelaarshorst door de ondergrens. Gustavo Hamer zorgde er met de 0-3 zelfs voor dat de mokerslag nog harder aankwam.

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht (0-1) 0-3 . 28. Julius Bliek 0-1, 77. Mailson Lima Duare Lopes 0-2, 83. Gustavo Hamer 0-3.

Scheidsrechter: Janssen.

Toeschouwers: 7.762.

Gele kaart: Delorge (FC Dordrecht)