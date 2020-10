Goalie Gorter en GA Eagles evenaren stokoud clubrecord

Het was pas voor de tweede keer in de clubgeschiedenis dat GA Eagles erin slaagde vier keer op rij de nul te houden in een uitwedstrijd op het tweede voetbalniveau van Nederland. De enige keer dat de Deventenaren, toen nog als Go-Ahead door het voetballeven stappend, daarin slaagden was tussen februari en april 1962. Precies 58 jaar later slaagden FC Dordrecht, Cambuur en FC Volendam en dus ook MVV er niet in Gorter te passeren.