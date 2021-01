Goalie Gorter wordt klaargestoomd voor TOP Oss, zes ‘coronaspelers’ GA Eagles terug op veld

De kans dat de zes voetballers zondagavond al meedoen in de door de KNVB uitgestelde wedstrijd tegen TOP Oss, die eigenlijk vandaag zou worden gespeeld, lijkt uitgesloten. De enige uitzondering vormt Jay Gorter. De keeper is alweer een paar dagen terug op het veld en wordt klaargestoomd voor de wedstrijd van zondag. De coronawaarden van Gorter in de meest recente testen zijn dusdanig dat voor hem dispensatie kan worden aangevraagd. Zoals GA Eagles dat afgelopen dinsdag tegen Jong PSV ook al deed voor aanvoerder Jeroen Veldmate.