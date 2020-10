Goals Hendriks behoeden GA Eagles niet voor verlies tegen Jong FC Utrecht

Het was 75 minuten zeer pover wat Go Ahead Eagles vrijdagavond op de mat legde tegen Jong FC Utrecht. Dankzij twee uitblinkers aan Deventer zijde - doelman Jay Gorter en spits Sam Hendriks - leek de ploeg van coach Kees van Wonderen in de slotfase toch nog met een punt weg te komen na een 0-2 achterstand. In de extra tijd gaf GA Eagles het echter opnieuw weg: 2-3.

De onlangs in Deventer teruggekeerde aanvaller Sam Hendriks begon zoals verwacht in de basis bij Go Ahead Eagles, waar de Duitse spelmaker Erkan Eyibil om disciplinaire redenen ontbrak. Aanvoerder Jeroen Veldmate – eerder in de week licht geblesseerd - leek het duel toch te halen, maar viel in de warming-up alsnog met een beenkneuzing uit. Zodoende mocht Justin Bakker centraal achterin debuteren in de ploeg van trainer Kees van Wonderen. Zakaria Eddahchouri stond wel aan de aftrap in de grotendeels uitgestorven Adelaarshorst, net als Antoine Rabillard en Bradly van Hoeven. Wout Droste – tegen FC Volendam invaller – nam de positie rechtsachter over van Julliani Eersteling.

Of het aan alle personele wisselingen lag of niet, GA Eagles slaagde er niet in om in de eerste 45 minuten een vloeiend spelletje op de mat te leggen. Afgezien van een paar halve kopkansen voor Rabillard en Hendriks kwamen de in het geel en rood gestoken niet. Het was verrassend genoeg Jong Utrecht – dat op een na alle competitiewedstrijden dit seizoen verloor – dat aanvallend de lakens uitdeelde.

Forse tackle

De Deventer defensie had alle moeite met de voorwaartsen uit de Domstad en dat werd ook tot uitdrukking gebracht in de score. Doelman Jay Gorter kon nog wel – met hulp van de lat – een poging van Davy van den Berg onschadelijk maken. In de 38ste minuut had hij echter geen antwoord op het schot van Mohamed Mallahi, die na balverlies van Jay Idzes door Van den Berg was bediend: 0-1. Jong Utrecht had wel geluk dat het met elf man de rust haalde. Sylian Mokono werd na een forse tackle van achteren op Van Hoeven gespaard door arbiter Gerrets en kreeg slechts geel.

Schaarse mogelijkheden

Met wat meer pit en drang naar voren begon GA Eagles aan de tweede helft. Van Wonderen voerde snel een dubbele wissel door – Frank Ross en Mael Corboz voor Eddahchouri en Rabillard – en zag zijn ploeg tot wat mogelijkheden komen. Hendriks stuurde bal met zijn hoofd bijna het doel in, maar trof doelman Joey Houweling op zijn pad. Het was veelzeggend dat het bij deze schaarse mogelijkheden bleef.

Gorter reddend

Jong Utrecht daarentegen kreeg meerdere kansen om de score uit te bouwen. Het was aan Gorter te danken dat GA Eagles überhaupt nog lang in de wedstrijd bleef. Gorter trad reddend op bij inzetten van Jeredy Hilterman en Tim Pieters. Aan de andere kant was Hendriks met een fraai schot dicht bij de gelijkmaker.

In het laatste kwartier gingen opeens alle remmen los. Leek Jong Utrecht het duel met de 0-2 van Hilterman – een met het hoofd verlengde bal van Justin Lonwijk – in het slot te gooien, amper twee minuten later zorgde Hendriks er met de 1-2 voor dat het toch spannend bleef. De spits leek samen met Gorter man van de avond te worden voor GA Eagles toen hij vlak voor tijd ook de 2-2 maakte. In de extra tijd echter ging Utrecht er dankzij Hilterman toch met de winst vandoor. Waarmee de comeback van GA Eagles dus onbeloond bleef.

Go Ahead Eagles – Jong FC Utrecht 2-3 (0-1). 38. Mohamed Mallahi 0-1, 76. Jeredy Hilterman 0-2, 78. Sam Hendriks 1-2, 88. Hendriks 2-2, 90+1. Hilterman 2-3. Scheidsrechter: Gerrets. Toeschouwers: 0. Gele kaart: Rabillard, Ross (GA Eagles), Mokono (Jong Utrecht).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers (76. Van Kippersluis), Rabillard (56. Corboz), Van Hoeven, Hendriks, Eddahchouri (56. Ross).

