Goed financieel rapport: GA Eagles maakt 640.000 euro winst

DEVENTER – Sportief mag het Go Ahead Eagles nog niet helemaal voor de wind gaan dit seizoen, financieel zijn de cijfers rooskleurig. De Deventer club heeft het boekjaar 2016/2017 afgesloten met een winst van 640.000 euro (voor belastingen).

,,We staan er financieel goed voor’’, stelde voorzitter Edwin Lugt dinsdag vast. GA Eagles realiseerde een flinke plus aan de inkomstenkant van de begroting. Hoe tegenstrijdig ook, de club dankt de winst voor een groot deel aan de degradatie uit de eredivisie. Want GA Eagles hoefde geen premies voor lijfsbehoud uit te keren. ,,Al zorgt juist dat aspect voor gemengde gevoelens’’, bekende Arnold Struik die de portefeuille beheert namens de raad van commissarissen. ,,Ik had liever een ‘nulbegroting’ gehad met het eerste elftal in de eredivisie.’’

Ook de solidariteitsbijdrage van de UEFA zorgde voor een flinke financiële meevaller. De Europese voetbalbond maakt jaarlijks geld over naar eredivisieclubs die géén Europees voetbal spelen. ,,Maar dat bedrag viel hoger uit dan verwacht en hadden we eigenlijk ook pas voor dit seizoen begroot’’, verklaarde Struik, die vanuit het Zwitserse hoofdkantoor in Nyon zo’n 300.000 euro mocht bijschrijven.

De jaarcijfers werden afgelopen week goedgekeurd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Deventer club. Als een hele grote verrassing kwamen de positieve cijfers niet. GA Eagles verblijft al jaren in de financieel gezonde categorie 3, het licentiesysteem van de KNVB waarmee de financiële situatie van Nederlandse voetbalclubs transparant wordt gemaakt. Na de degradatie uit de eredivisie van afgelopen seizoen zakte de begroting bij GA Eagles van 8 miljoen naar de huidige 5,5 miljoen euro. Het spelersbudget slokt daarvan 1,55 miljoen euro op.