Gorter beleeft bij GA Eagles week om nooit te vergeten

reactieVoor Jay Gorter is het nu al een onvergetelijke week. De 19-jarige doelman tekende zijn eerste contract als profvoetballer, mocht keepen in het bekerduel tegen FC Twente en haalde als kers op de taart met Go Ahead Eagles een 5-2 overwinning weg in Enschede.

,,Om eerlijk te zijn ben ik een beetje sprakeloos’’, stamelt Gorter in de catacomben van de Grolsch Veste. Niemand krijgt die glimlach voorlopig van zijn gezicht. Gorter heeft zojuist met Go Ahead Eagles eredivisionist Twente pootje gelicht. In zijn tweede wedstrijd ooit als profvoetballer. Eind oktober maakte hij in de bekerpot bij Almere (1-3) zijn debuut, op amateurbasis nog. ,,Je eerste profcontract tekenen, dat is waar je je hele leven van droomt’’, zegt hij. ,,En dan mag je ook nog in zo’n stadion keepen. Ik had nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Voor mij is dit absoluut mijn mooiste wedstrijd tot nu toe.’’

Niet stressen

Vooral in de eerste helft had Gorter genoeg te doen. Nadat Go Ahead Eagles binnen een kwartier de stand naar 0-2 had getild, begon de Twentse stormloop. ,,Ze spelen thuis, je weet dat ze gaan drukken’’, vertelt de doelman, die zich voor rust gewonnen moest geven op een penalty van Aitor. ,,Het was heel druk in mijn strafschopgebied. In de rust hebben we tegen elkaar gezegd: we staan 2-1 voor, we willen dit niet uit handen geven. Na de 2-2 zijn we niet gaan stressen, we gingen er juist makkelijker en vrijer door spelen. Maar 5-2, nee, dat had niemand verwacht.’’

In de koker