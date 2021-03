Gouden handjes Gorter redden kostbaar punt voor GA Eagles

Maar een punt is niet waarvoor GA Eagles de Adelaarshorst is binnengestapt. Na weken vol euforie, bravoure en zeven overwinningen was er die lonkende periodetitel, maar bracht Cambuur Deventer terug in de realiteit. De tussentijdse prijs werd door het gelijkspel onbereikbaar voor het knokkende maar voetballend moeizaam opererende GA Eagles. Het opnieuw in blessuretijd winnende De Graafschap (1-2 bij Telstar) stak winstpremie van 60.000 euro in de zakken. De sportieve tegenvaller remt de opmars van GA Eagles in de Keuken Kampioen Divisie en blaast het sprookje van een sportieve stunt richting tweede plaats zeer waarschijnlijk uit.