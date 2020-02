Gouden omhaal Franse GA Eagles-spits Rabillard: Formidable

De controle met de borst was groots, de afwerking nog vele malen mooier. De fenomenale omhaal waarmee de in Deventer zo vaak bekritiseerde Antoine Rabillard stadion de Adelaarshorst gisteravond na een half uurtje liet ontploffen was van een ongekende schoonheid. Het was een glinsterende parel op een lange tijd grauwe voetbalavond die deed denken aan de hoogtijdagen van Marco van Basten en Ronaldinho. Het moet wel heel gek lopen wil de 1-0 tegen FC Eindhoven niet de mooiste treffer van het seizoen worden bij Go Ahead Eagles. En wellicht zelfs de hele Keuken Kampioen Divisie. Tegen het povere Eindhoven was het de aanzet voor een even simpele als belangrijke 3-1 overwinning.