Goudhaantje Langedijk houdt droom kampioenspoule in leven

Het was Pieter Langedijk die GA Eagles in blessuretijd aan de kostbare winst hielp. Met een droge knal in de bovenhoek liet de aanvaller de Friese goalie kansloos. Een kwartiertje eerder had Maarten Pouwels de 0-1 achterstand al ongedaan gemaakt. ,,Dik verdiend dit‘’, glom trainer Kick Maatman van oor tot oor. ,,Vooral het eerste half uur deden we nagenoeg alles goed. Alleen benutten we onze kansen niet. Maar tot het einde bleven we geloven in de winst, die voor ons heel belangrijk was.‘’

Eigen hand

Met nog één wedstrijd te gaan heeft GA Eagles een toppositie in de Reservecompetitie A – en dus een plek in de kampioenspoule - volledig in eigen hand. Een gelijkspel of een overwinning tegen Jong NEC (maandag 10 december) loodst trainer Maatman en zijn ploeg naar de strijd om de titel bij de Nederlandse beloftenploegen. Een plek bij de eerste vijf zou het team van Maatman in de ‘kampioenspoule’ brengen met de vijf beste teams uit divisie B. Daarin komen onder meer de eredivisieclubs Feyenoord, ADO Den Haag, NAC en Fortuna Sittard uit. ,,In de slotseconden is Pieter Langedijk toch weer ons goudhaantje‘’, zag Maatman. ,,Zijn doelpunt was een beloning, want hij speelde sterk vandaag. Maar belangrijker, het bezorgt ons volgende week een goede uitgangspositie tegen NEC. Dat is een sterke tegenstander, beter dan Cambuur. Lekker dat we dan aan een gelijkspel genoeg hebben.‘’

Serie

GA Eagles is bezig aan een uitstekende serie in de beloftencompetitie en is al zes duels ongeslagen. De laatste nederlaag van Jong GA Eagles - dat nu vijfde staat - dateert alweer van 27 augustus toen Heracles met 4-0 te sterk was. Nadien volgden zeges op Jong FC Emmen (1-0), Jong Achilles’29 (5-0) en De Graafschap (4-2) en pakte Go Ahead een punt tegen de eredivisiebeloften van PEC Zwolle (1-1) en Heerenveen (2-2).

Kansen

Ook maandagavond tegen Cambuur Leeuwarden speelde Jong GA Eagles een prima eerste helft en was het gek genoeg nog steeds 0-0 halverwege het duel. Kick Maatman zag zijn ploeg kans op kans creëren, maar Giovanni Büttner, Pieter Langedijk, Maarten Pouwels en Bruno Andrade verzuimden de trekker over te halen. Aan de andere kant stelden de Friezen daar bar weinig tegenover. Alleen Tyrone Conraad dook een keer gevaarlijk op voor het doel van GA Eagles, maar via de vingertoppen van keeper Mark Spenkelink ging de bal op de lat.

Na rust raasde de Deventer storm door, maar werden de aanvallen minder secuur. Aan de andere kant moest Spenkelink ingrijpen en trof Cambuur opnieuw de lat. Het waren echter Pouwels en Langedijk die Jong GA Eagles bij de hand namen op weg naar de winst. Het werd gevierd met de spelers van de hoofdmacht, die vrij massaal aanwezig waren. ,,Het tekent de eenheid en het groepsgevoel binnen de selectie‘’, meende Maatman. ,,De spelers van het eerste stonden in de gang op ons te wachten. Vind ik mooi.‘’

Reservecompetitie A:

Jong GA Eagles-Jong Cambuur 2-1 (0-0). 75. Omar el Baad 0-1, 77. Maarten Pouwels 1-1, 90+2. Pieter Langedijk 2-1.

Opstelling Jong GA Eagles: Spenkelink; Van den Bos, Beukema, Overgoor, Hettinga (58. Groenbast); Agbaljan, Büttner Slijngard (78. Kok); Langedijk, Pouwels, Andrade (58. Wakana).