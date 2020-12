Griekse creativiteit voor middenveld van GA Eagles: Botos op huurbasis vastgelegd

GA Eagles wilde de Griekse jeugdinternational in eerste instantie liefst voor langere tijd vastleggen, maar kwam daarover niet tot overeenstemming met AEK Athene. Botos traint deze week al mee met de door corona uitgeklede selectie van GA Eagles, die zich voorbereidt op de hervatting van de competitie. Of Botos daar volgende week dinsdag uit bij Jong PSV al bij is, is nog onzeker. De Griek moet nog speelgerechtigd worden verklaard.

Prima indruk

Met de verbintenis voor Botos komt de decemberstage van de Griek tot een succesvol einde. ,,We zien in hem een meerwaarde voor onze selectie’’, aldus een contente technisch manager Paul Bosvelt.

Botos moet het Deventer middenveld van de broodnodige creativiteit voorzien. ,,Het is een goede speler die ook prima Engels spreekt. Hij heeft de afgelopen periode een prima indruk op ons gemaakt. Giannis is een dynamische, vaardige speler die goed tussen de linies kan spelen. Hij is weliswaar klein van postuur, maar desondanks fysiek sterk.”

Botos werd eind november door een zaakwaarnemer aangedragen bij GA Eagles. De jeugdinternational stond nog tot de zomer van 2023 onder contract bij AEK Athene. Bij de topclub uit Griekenland kwam hij echter weinig aan spelen toe. De aanvallende middenvelder kwam vorige maand nog wel als invaller in het veld in de Europa League-wedstrijd tegen Zorja Loehansk.

Van Wonderen

Trainer Kees van Wonderen is blij met zijn creatieve aanwinst, een ontbrekende schakel in zijn selectie in de eerste seizoenshelft. De oefenmeester liet eerder al doorschemeren dat met Botos een aardige speler binnen de poorten van de Adelaarshorst was verschenen. ,,Botos is jong en talentvol. Een positieve jongen die heel graag wil’’, aldus Van Wonderen. ,,Dat bewijst hij met zijn stage bij ons. Hij komt van een grote club in Griekenland en dan is het niet vanzelfsprekend dat je op proef gaat op het tweede niveau van Nederland. Maar hij wil zich bewijzen en dat is hem gelukt. Het is een kleine, potige en behendige speler. Technisch vaardig.’’