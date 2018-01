Groenbast gaat duel met NEC niet halen, Ketting twijfelgeval

Groenbast is deze week ook niet te bewonderen op het trainingsveld en werkt binnen aan zijn herstel. ,,Het vlot nog niet echt met Groenbast’’, aldus trainer Jan van Staa. ,,Hij blijft maar last houden, terwijl hij toch al vijf dagen aan een medicijnkuurtje zit. Hij speel voorlopig geen wedstrijden, vrees ik.’’

Ketting

Of Rick Ketting vrijdag kan spelen tegen NEC is twijfelachtig. De centrale verdediger kampt met de naweeën van een hamstringblessure, die hij half december opliep tegen FC Eindhoven. De kans dat hij in de Nijmeegse Goffert in de basis begint is klein. Het lijkt zeer aannemelijk dat Van Staa tegen NEC – naast aanvoerder Xandro Schenk - begint met drie nieuwe verdedigers in de basis: de aanwinsten Mauro Savestano (Ajax), Robin Buwalda (NEC) en Levi Opdam (AZ).