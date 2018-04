Groenbast heeft wel reden tot blijdschap bij GA Eagles

Voor het eerst dit jaar stond Groenbast binnen de lijnen voor een competitieduel in de hoofdmacht. ,,Eindelijk, ik heb hier vier maanden op moeten wachten”, zei de verdediger, met een spoor van opluchting in zijn stem. Zijn laatste wedstrijd was tegen RKC (0-0), op 22 december. ,,De kans op de play-offs is definitief verkeken voor ons. Het klotegevoel daarover overheerst ook bij mij. Maar ik ben wel blij dat ik mijn rentree heb gemaakt na rust. Ik had er echt zin in.”

Tegenslagen

Groenbast ontwikkelde zich pijlsnel in zijn eerste twee seizoenen bij Go Ahead, maar ervoer deze voetbaljaargang louter tegenslagen. Eigenlijk is hij weer helemaal terug bij af. ,,Ik was het helemaal niet gewend om geblesseerd te zijn, maar dit jaar viel ik van de ene in de andere blessure. Ik eindigde het afgelopen seizoen met een hersenschudding en na de vakantie kwam ik er maar niet lekker in. Toen ik eindelijk weer een beetje mijn draai had gevonden, raakte ik geblesseerd aan mijn enkel. Was ik eindelijk weer fit, kreeg ik last van mijn heup. Daar heb ik toch heel wat weken mee gesukkeld.”