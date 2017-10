Zeven weken stond Joey Groenbast aan de zijlijn met een enkelblessure, maar vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) keert hij terug in de basisformatie van Go Ahead Eagles. De rechterverdediger vervangt tegen koploper Jong Ajax Dennis Hettinga, die de afgelopen drie duels in de basis mocht beginnen van trainer Leon Vlemmings.

Groenbast raakte op 1 september tegen Helmond Sport (1-1) geblesseerd aan het enkelgewricht. Na anderhalve maand revalidatie maakte de defenseur afgelopen maandag weer zijn eerste minuten in de beloftenploeg van GA Eagles. ,,En dat heeft hij goed gedaan’’, aldus Vlemmings. ,,Joey is er een tijd uit geweest, maar heeft zich weer in het elftal geknokt. Hij heeft de plek verdiend, al vind ik dat Dennis Hettinga het ook prima heeft gedaan. Alleen neemt de concurrentie weer toe in de selectie en dan moet ik keuzes maken. Ik kies nu voor het team dat in mijn ogen van Jong Ajax gaat winnen.’’

Zelfde opstelling

Vlemmings telt zijn zegeningen. Na anderhalve maand vol wekelijkse mutaties en hoofdbrekens over de opstelling van Go Ahead Eagles is de trainer content dat er steeds minder (fysieke) malheur is binnen zijn selectie. Dus houdt Vlemmings op de overige tien posities vast aan het elftal dat afgelopen zondag tegen De Graafschap een kostbaar punt wegsleepte van de Vijverberg. ,,We zijn op zoek naar vastigheid in het elftal. Het gaat dan om details in communicatie en samenspel. Dan is het goed om zo veel mogelijk met een vaste basisformatie te spelen.’’

Tegen Jong Ajax zullen de buitenlandse invloeden bij GA Eagles schaars zijn en zich beperken tot Canadees (La’Vere Corbin-Ong) en Duits (Tim Hölscher) bloed. De Ghanees Shadrach Eghan, de Italiaanse middenvelder Stefano Beltrame – twee beoogde spelmakers in Deventer – en Finse-Kosovaar Lum Rexhepi ontbreken met een blessure. Thijs Dekker en Orhan Džepar zijn helemaal terug en zitten weer op de bank naast Vlemmings, die het lang geblesseerde duo eerder deze week hun minuten zag maken bij de beloften.

Intensieve weken

Het duel met Jong Ajax – volgens Vlemmings op dit moment het beste elftal in de Jupiler League – is de eerste van een serie van drie wedstrijden in acht dagen. Dinsdag wacht in de KNVB-Beker Fortuna Sittard, waarna op vrijdag Jong AZ naar Deventer komt. ,,Intensieve, maar mooie weken’’, aldus Vlemmings.