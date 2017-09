Groenbast scheurt enkelband; De Kogel valt uit op training

Bij­na-match­win­naar De Kogel balend de bus in

1 september Het scheelde een haar of Leon de Kogel was vrijdagavond op Sportpark de Braak als matchwinnaar de boeken ingegaan. Maar de aanvaller van Go Ahead Eagles zag vanaf de bank dat Helmond Sport-collega Jordy Thomassen daar in de eerste minuut van de blessuretijd een stokje voor stak: 1-1.