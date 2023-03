Groot feest in Utrecht: Willumsson brengt GA Eagles met late treffer in extase

Bij GA Eagles keerde Willum Willumsson terug in de selectie na een afwezigheid van een maand. De IJslander was tegen Twente geblesseerd uitgevallen en miste de duels met Emmen en Cambuur. Behalve de al lang geblesseerde Bas Kuipers zat ook Evert Linthorst (niet wedstrijdfit) niet bij de selectie van trainer Rene Hake.

Bij Utrecht ontbrak spits Bas Dost vanwege een blessure. Dat gold overigens ook voor arbiter Bas Nijhuis, die het duel in Galgenwaard eigenlijk had moeten fluiten. Een spaakbeenbreuk belette hem dat. Dus werd Elburger Alex Bos opgetrommeld door de KNVB om de fluit te hanteren.

De eerste helft had lange tijd bijzonder weinig om het lijf. Het meest indrukwekkend waren de minuut stilte voorafgaand aan het duel ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tramschutter in Utrecht in 2019. Om diezelfde reden werd in de negentiende minuut massaal geapplaudiseerd door publiek, spelers en begeleiders van beide teams, om de hulpverleners van destijds te bedanken.

Gevoetbald werd er ook nog. Het leidde zoals gezegd aanvankelijk niet tot veel opwinding voor de doelen. Zeker GA Eagles liet aanvallend maar weinig zien, met twee ongevaarlijke vrije trappen van Philippe Rommens lange tijd als bescheiden hoogtepunt.

Utrecht was via Descotte en Van de Streek iets gevaarlijker aan de overkant en pakte einde eerste helft ook de voorsprong. Boussaid leverde een lange bal af op Douvikas, die het duel met Gerrit Nauber won en alleen op Jeffrey de Lange af mocht. De Griekse spits faalde niet en schoof beheerst binnen: 1-0.

Vlak daarna was er consternatie nadat Utrecht-speler Hendriks met zijn hand tegen de bal viel in het eigen strafschopgebied. Arbiter Bos werd naar het VAR-scherm geroepen, maar zag daar geen opzet in.

Amper was dat incident afgehandeld, of Oliver Edvardsen prikte ineens de 1-1 achter Barkas. Isac Lidberg - die deze week voor een seizoen bijtekende in Deventer - gaf een pass waar de kleine Noor wel brood in zag. De rappe Edvardsen was tijdig bij de bal en verschalkte Barkas.

Zo begon het feitelijk weer van voor af aan. Hake zag geen reden al in de rust te wisselen en stuurde dezelfde elf het veld in. Na bijna een kwartier in de tweede helft moest een aangeslagen Edvardsen er alsnog af, Rashaan Fernandes verving hem. Ook Adekanye viel daarna met pijntjes uit, wat Willumsson de gelegenheid gaf zijn rentree te maken bij GA Eagles.

De Deventenaren ontsnapten daarna aan 2-1 toen een bal na een Utrechtse hoekschop via De Lange tegen de paal ging. GA Eagles leek in die fase al lang vrede te hebben gemaakt met een puntje, op zich ook geen vreemde gedachte. Er komen nog wel (thuis)wedstrijden aan waarin de ploeg van Hake op papier veel betere kansen lijkt te hebben op een overwinning.

Maar net als in de heenwedstrijd sloeg GA Eagles in de slotfase toe en deze keer leverde dat zelfs de winst op. Willumsson stond in de extra tijd ineens helemaal vrij, mocht aannemen en binnenschieten: 1-2. Handhaving in de eredivisie is ineens heel dichtbij voor Hake en zijn mannen.

FC Utrecht - GA Eagles 1-2 (1-1). 41. Anastasios Douvikas 1-0, 45+3. Oliver Edvardsen 1-1, 90+4. Willum Willumsson 1-2. Scheidsrechter: Bos. Gele kaart: Kluivert, Toornstra (FC Utrecht), Adekanye, Amofa (GA Eagles). Toeschouwers: 20.006.

FC Utrecht: Barkas, Klaiber, Kluivert, Viergever, Hendriks, Toornstra, Labyad (61. Booth), Van de Streek, Boussaid (83. Younes), Douvikas, Descotte (72. Ramselaar).

GA Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Nauber, Oppegard (78. Fontan); Idzes, Rommens, Edvardsen (58. Fernandes), Adekanye (65. Willumsson); Lidberg, Stokkers (78. Sow).

