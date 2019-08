Grootste nederlaag ooit bij Cambuur: verval GA Eagles lijkt geen incident

Het is een halfuurtje na de wedstrijd in het Cambuur-stadion als trainer Jack de Gier de persconferentie opent met een ferme zucht. Het relaas wat volgt over fouten, gemakkelijk weggegeven doelpunten, de blessure van Wout Droste en een rotgevoel is monotoon en afstandelijk, maar raakt de kern van het falen van zijn ploeg.

Als de microfoon twee minuten later van trainer verhuist, wenst Cambuur-collega Henk de Jong weinig toe te voegen. De Jong nodigt het Friese journaille uit om hun vragen voor een later moment te bewaren. ,,Ik heb zelf ook wel eens met 5- of 8-0 verloren. Dan wil je hier niet zitten, dat is gewoon klote voor hem.’’