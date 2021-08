Grote aftellen is begonnen voor mysterieus Go Ahead Eagles wat voordeel van de twijfel verdient

Twee nederlagen, twee gelijke spelen, één overwinning. Kees van Wonderen inhaleert de cijfers en haalt dan de schouders op. De blik van de Go Ahead Eagles-trainer reikt ook deze zaterdagavond in België veel verder dan het scorebord van de oefencampagne. Maar dat het een teken aan de wand is, is ook evident. Sinds de aftrap in Terwolde op 20 juni staat er zeker nog geen ingespeelde en topfitte formatie. Meerdere spelers hebben in de tweede helft de pijp volledig leeg. ,,Fysiek zijn we niet klaar’’, beaamt Van Wonderen na de winst op Deinze. ,,We hebben wedstrijden en tijd nodig om alles afgestemd te krijgen.’’