Half jaar na zijn handtekening stapt Brouwers eindelijk in bij GA Eagles

Het geduld van Luuk Brouwers werd de afgelopen maanden danig op de proef gesteld. De vroege februari-aanwinst van Go Ahead Eagles moest een half jaar in de wachtkamer voordat hij gisteren zijn eerste minuten mocht maken in het door hem zo bewierookte Deventer stadion.

Met zijn nieuwe club speelde de Brabander in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-0 gelijk tegen Telstar. ,,Het was eind januari, hartje winter, toen ik hier tekende’’, lacht Brouwers op een warme zondagmiddag aan de rand van het veld. ,,En wie had toen gedacht dat corona zó zou toeslaan? GA Eagles-uit was altijd een van de mooiste wedstrijden van het jaar toen ik nog bij FC Den Bosch speelde. Altijd strijd,fel meelevend publiek en nu staan we voor amper 1500 man onze eerste wedstrijd te spelen. Heel vreemd.’’

Vreemd

Zoals de hele zondagmiddag een wat surrealistische belevenis is. Plukjes fans op grotendeels lege tribunes, mondkapjes en vaste looproutes die menselijke botsingen moeten voorkomen. ,,Het is lekker dat we weer een wedstrijd kunnen spelen, maar ook heel vreemd met die mondkapjes in de dug-out’’, bekende Brouwers, die het echte teamgevoel miste. ,,Ik kwam pas na rust in het veld en mocht me pas om 13.45 uur melden in het stadion. Het elftal wat de eerste helft speelde, al drie kwartier eerder zodat we elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Dat voelt gek, net zoals we zaterdag allemaal al een coronatest moesten ondergaan.’’

Wennen

Na de stroperige en uiterst rommelige eerste helft toonde GA Eagles na rust wat meer daadkracht. Met het duo Jeroen Veldmate en Douglas – hoewel niet foutloos - staat er een bovengemiddeld centrum op het veld. Kort daarvoor op het middenrif maakte Brouwers een prima indruk. ,,Het viel me mee, al kan het nog beter’’, oordeelde de middenvelder. ,,Vijf maanden zonder wedstrijd merk je wel. In de training doen we wel elf tegen elf, maar zijn er meer rustmomenten. Nu was het 45 minuten vol gaan.’’

Aanvallend

Natuurlijk is een eerste oefenduel van de voorbereiding geen graadmeter, maar het gebrek aan aanvallende creativiteit kwam pijnlijk aan het licht. Telstar-goalie Schendelaar kreeg geen enkele bal in de handschoenen. ,,Dat geeft te denken, we dwingen wel heel weinig af’’, vond Brouwers.