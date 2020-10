Halil Çolak in de herkansing bij GA Eagles, dat nog wacht op Mulenga

Video CLUBWAT­CHERS | ‘Calimero-ge­drag’ bij PEC Zwolle en geld GA Eagles gaat letterlijk in rook op

22 september Elke week bespreken clubwatchers Dennis Arentsen en Vincent de Vries het wel en wee bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Ze blikken terug op de gespeelde duels, bespreken de actualiteit en kijken vooruit. In aflevering twee van dit seizoen onder andere de rode kaart voor Lam en vuurwerk in Deventer.