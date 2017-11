Hamdaoui wil ongelijk van GA Eagles alsnog aantonen

Voetballer Mohamed Hamdaoui kijkt niet om in wrok en koestert warme herinneringen aan GA Eagles. Toch wil de gewezen aanvaller het ongelijk van de Deventer beleidsbepalers vrijdagavond best nog even aantonen bij het verrassende Telstar. ,,Ik vind dat me onrecht is aangedaan. Deze strijd kon ik niet winnen.

Met Telstars assistent-trainerAnthony Correia dolt Mohamed Hamdaoui nog regelmatig over die zondag in augustus, twee jaar geleden. Als linkerflankspeler van Go Ahead Eagles eiste Hamdaoui destijds bij zijn debuut een hoofdrol op en tekende uitgerekend tegen Telstar, de club waar hij sinds dit seizoen op de loonlijst staat is, voor zijn eerste treffer als voetbalprof. ,,Correia was mijn directe tegenstander en had weinig te vertellen’’, lacht Hamdaoui. ,,Het was een geweldige dag. Mijn debuut in Deventer in de volledig vernieuwde Adelaarshorst en dan nog scoren ook.’’

Eenzaam

Maar tussen succes en verdriet loopt een flinterdunne lijn. De fysieke en mentale dreun in Den Bosch, amper een week na de 5-0 zege op Telstar, was voor Hamdaoui de aftrap van een gitzwarte periode in Deventer. ,,Ik had het echt naar mijn zin bij Go Ahead, speelde goed, maar opeens liep ik de zwaarste blessure op die je als voetballer kunt krijgen. Mijn wereld stortte in.’’ De gescheurde voorste kruisband noopte Hamdaoui tot een revalidatie van ruim negen maanden. Maar eenmaal fit, verdween de eenzaamheid niet uit het voetballeven van de 24-jarige Amsterdammer. GA Eagles-trainer Hans de Koning had Hamdaoui niet meer nodig. ,,Ik kon nog zo hard trainen, hij stelde me gewoon niet op. Zelfs een groot deel van de spelersgroep begreep er niets van, terwijl ik zeker van waarde had kunnen zijn voor Go Ahead. Nee, ik ben nooit naar De Koning toegegaan. Naïef misschien, maar ik wilde mijn voeten laten spreken.’’

Hamdaoui oordeelt een jaar later dat er spelletjes zijn gespeeld door de technische leiding in Deventer. ,,Nee, ik verwijt niemand iets. Alleen vind ik wel dat me onrecht is aangedaan, want ik ben geen vervelend persoon in de groep en heb het niemand lastig gemaakt. Ook de trainer niet. Ik kan mezelf altijd recht in de spiegel aankijken. Al vind ik het wel mooi dat ik tegen Heerenveen (1-3 verlies, 3 december 2016, red.) nog acht minuten heb mogen meedoen. Dat was na alle problemen een overwinning op mezelf, maar deze strijd kon ik niet winnen. De technisch manager (Dennis Bekking, red.) en de club wilden van me af.’’

Bizar

En dus vertrok Hamdaoui negen maanden geleden door de achterdeur uit Deventer om aan de boorden van de Noordzee zijn aanstekelijke lach weer terug te vinden. Hamdaoui is mede de verpersoonlijking van het succes op sportpark Schoonenberg, waar Telstar een van de beste seizoensstarts ooit beleeft in veertig jaar eerste divisie. De aanvallend en attractief spelende club uit Velsen-Zuid is aan de hand van trainer Mike Snoei – ook al ex-GA Eagles - dé surprise van het Jupiler Leagueseizoen tot dusver. ,,De puzzel valt perfect in elkaar’’, weet Hamdaoui. ,,En je kunt niet zeggen dat we boven onze stand leven. We hebben een leuke ploeg met leuke spelers, alleen zijn de meesten wat minder bekend. Maar we mogen niet tevreden zijn bij Telstar. Deze club is een springplank en de meesten van ons willen nog een keer de stap omhoog maken.’’

Meer respect