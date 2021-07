Hamstringblessure voor GA Eagles-aanwinst Heil: ‘Langere tijd aan de kant’

De 20-jarige aanvaller ondergaat een MRI-scan om de ernst van de kwetsuur te bepalen. ,,Hoewel we nog niet weten hoe ernstig de blessure precies is, zal hij zeker voor langere tijd aan de kant staan’’, bevestigt trainer Kees van Wonderen.

Een tegenvaller. ,,Een blessure komt nooit gelegen, maar zeker in deze fase van de voorbereiding niet. We bouwen fysiek op naar de competitiestart in augustus en dan is dit een belangrijke periode’’, aldus Van Wonderen.