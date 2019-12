Handhaving in eerste divisie voor jeugd van GA Eagles

wedstrijdverslag Go Ahead Eagles breekt de ban met zege bij Helmond Sport

13 december Na drie keer 1-1 op rij proefde Go Ahead Eagles in Helmond weer eens het zoet van de overwinning. Een curieus doelpunt van Antoine Rabillard en een heerlijke treffer van Jaroslav Navrátil brachten de nummer voorlaatst van de Keuken Kampioen Divisie op de knieën: 1-2. Een mooie opsteker in de aanloop naar een drukke laatste week van 2019. Tibeau Swinnen redde de eer van de gastheren.