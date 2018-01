Hans de Koning aan de slag bij RKC Waalwijk

Hans de Koning heeft een nieuwe club gevonden. RKC Waalwijk heeft de trainer, die in maart vorig jaar ontslagen werd door Go Ahead Eagles, tot het einde van het seizoen aangesteld als opvolger van Peter van den Berg.

De Koning zat na zijn ontslag in Deventer zonder club. De 3-1 nederlaag tegen aartsrivaal PEC Zwolle, op 19 maart 2017, werd hem fataal. In zijn eerste seizoen bij Go Ahead was de geboren Rotterdammer echter zeer succesvol. Op 22 februari volgde De Koning de ontslagen trainer Dennis Demmers op. Met zijn aanpak slaagde hij erin Go Ahead via de play-offs alsnog richting promotie naar de eredivisie te leiden.

Algemeen Directeur Frank van Mosselveld van RKC hoopt dat De Koning in Waalwijk ook voor een dergelijke ommezwaai kan zorgen. RKC staat momenteel op de vijftiende plaats in de Jupiler Leauge, met evenveel punten als Go Ahead (19). ,,Met Hans stellen we een zeer ervaren coach aan die in het verleden heeft bewezen in korte tijd een elftal te kunnen laten presteren met attractief voetbal", licht Van Mosselveld de keuze voor De Koning toe op de clubwebsite.

Go Ahead en De Koning treffen elkaar op vrijdag 20 april in Waalwijk, in de voorlaatste speelronde van de Jupiler League.