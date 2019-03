Hans Kraay jr.: ‘De vrouw van Stegeman moet John eens even goed toespreken’

Prognose Hans Kraay jr.:

GA Eagles-FC Twente 1-1.

,,Ik hoop echt dat de vrouw van John Stegeman hem eens even flink toespreekt richting de wedstrijd tegen FC Twente. We moeten hem weer aan het lachen krijgen voor de camera. Stegemans Go Ahead speelt zondag met 1-1 gelijk en dat is gewoon een topresultaat.’’

Was getekend Hans Kraay jr. De voetbalanalist en eerste divisieconnaisseur heeft een zwak voor de trainer Stegeman. ,,Maar John moet nu trots zijn en genieten van zijn ploeg. Go Ahead is aan een bijzonder seizoen bezig en de derde plaats is een topprestatie. Wij krijgen hem dat niet aan het verstand gepeuterd, dus moet zijn vrouw het maar doen. Het wordt de hoogste tijd dat hij lachend naar zijn werk gaat.’’

Kraay vreest wel voor een loodzware middag voor Go Ahead. ,,FC Twente gaat aanvallend spelen. Ook in Deventer. De ploeg heeft zó veel kwaliteit…. Zelfs nu Smith niet meedoet, hebben ze met mannen als Espinoza en Brama een fijn elftal. Maar op karakter sleept Go Ahead er een gelijkspel uit. Als bekroning van het seizoen alvast. Want dat is nu al compleet geslaagd.’’

Volledig scherm Gertjan Verbeek © BSR / Soccrates

Prognose Gertjan Verbeek:

GA Eagles-FC Twente 1-3.

Gertjan Verbeek neemt de hoed ook af voor GA Eagles en trainer Stegeman. ,,Het is knap wat hij heeft neergezet’’, zegt de trainer en voetbalanalist. ,,Met beperkte middelen is John er samen met Paul Bosvelt in geslaagd de club er sportief weer bovenop te krijgen. De derde plaats is eigenlijk boven verwachting als je ziet waar Go Ahead vandaan komt.’’

Genoeg voor een overwinning tegen FC Twente is het niet, vreest de Dalfsenaar. ,,Twente heeft de beste ploeg van de eerste divisie. Daarnaast hebben ze geloof en vertrouwen nu ze al zó lang ongeslagen zijn. Nee, daar weegt het thuisvoordeel van Go Ahead niet tegenop.’’

Volledig scherm Jan van Staa © FOTO HISSINK

Prognose Jan van Staa:

GA Eagles-FC Twente 2-2.

Jan van Staa verwacht een spektakelstuk tussen GA Eagles en FC Twente. ,,Dit is een hele grote wedstrijd, dat merk je aan alles’’, zegt de voetbalanalist en oud-trainer van Go Ahead. ,,Het stadion hadden ze drie keer kunnen uitverkopen…. Als liefhebber smul je hiervan en ik verwacht een wedstrijd waarvan je over een paar zegt ‘Ik was erbij.’’’