Hattrick Schets loodst Jong GA Eagles langs CSV Apeldoorn

Trainer Kick Maatman had op sportpark Orderbos behalve eigen Deventer talent, vier proefspelers mee naar Apeldoorn. Stanley Akoy (Ajax amateurs, hoofdklasse), Bram Ros (HBS, derde divisie), Maarten Pouwels (Dalfsen, derde klasse) en Osama Ben Kaddour (Jong Cambuur) kregen de kans om zich te laten zien aan de technische leiding van GA Eagles. De kans is bestaat dat (een deel van) het kwartet zich later deze maand opnieuw mag melden voor een korte stage in de Adelaarshorst. Ook de op een contract jagende Milo Witteveen, die in januari overkwam van PEC Zwolle en momenteel op amateurbasis speelt in Deventer, kreeg een basisplek van Maatman.