Hecht GA Eagles legt Friese fans eindelijk weer eens het zwijgen op

GA Eag­les-goa­lie loopt trainings­sta­ge met Curaçao mis

30 augustus Shawn Veldhuis loopt komende week een bijzondere oefenstage mis. De 19-jarige keeper van Go Ahead Eagles kreeg van de nieuwe bondscoach Guus Hiddink een uitnodiging voor het trainingskamp in Nederland, maar die is vanwege corona afgelast.