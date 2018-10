Heering: ‘Toen ik kwam verkocht Almere City 69 seizoenkaarten’

De club uit Flevoland maakte in die periode een flinke metamorfose door, stelt Marco Heering in de aanloop naar het topduel tussen de twee koplopers in de eerste divisie. ,,Almere City was een kleine club toen ik kwam. Een beetje het lelijke eendje van het betaalde voetbal. De club verkocht 69 seizoenkaarten, geloof ik, en we hadden zo’n 800 à 900 toeschouwers per wedstrijd. Dat is flink veranderd. Tegen GA Eagles zit het stadion vrijdag vol en Almere City leeft. Met Lesley Bamberger zit er een betrokken eigenaar, over de verbouwing van het stadion is goed nagedacht en er staat een prima club nu. En ze zijn ambitieus, de club wil op niet al te lange termijn naar de eredivisie.’’