Hegeman zet streep onder negen jaar bij GA Eagles

OP RAPPORT Twijfel, onzeker­heid en open huis brengen Go Ahead in lastig parket

28 april Een seizoen lang was Go Ahead Eagles een vaste bewoner van de top drie in de Keuken Kampioen Divisie. Niets leek een podiumplek - 37 speelronden lang - in de weg te staan voor de Deventer formatie. Maar op de drempel van de allerlaatste speeldag dreigt het elftal van trainer John Stegeman alsnog te breken. Na de 1-4 tegen RKC – pas de tweede nederlaag deze eeuw tegen de Waalwijkers - kraakt het vertrouwen in de Adelaarshorst.