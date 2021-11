Heil weer lange tijd aan kant, Ross krijgt eerste minuten bij GA Eagles

voorbeschouwing Nauber en Berden terug in selectie GA Eagles voor uitduel met Vitesse

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen kan zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse (14.30 uur) weer beschikken over verdediger Gerrit Nauber en aanvaller Martijn Berden. De twee keren terug van blessures. GA Eagles moet wel het ontbreken van de geschorste Giannis Botos en Isac Lidberg zien op te vangen in Arnhem.

22 oktober