Heil weken uit roulatie, Cardona en Botos weer op veld, bij GA Eagles geen versterking meer op deadlineday

Deventer kenners omarmen succes en zien GA Eagles weg naar lijfsbe­houd volbrengen: ‘Maar RKC-thuis cruciaal’

Go Ahead Eagles beleeft voorlopig een prima rentree in de eredivisie. Drie Deventer voetbalgezichten genieten van de 21 behaalde punten, maar heffen ook de waarschuwende vinger na wisselvallige maanden zonder publiek. ,,RKC is meteen cruciaal voor Go Ahead.”

15 januari