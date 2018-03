Hekkensluiter Jong GA Eagles verrast koploper PEC Zwolle

Jong Go Ahead Eagles heeft maandagavond voor een stuntje gezorgd in de reservecompettie B. De beloften van koploper PEC Zwolle werden door de Deventer hekkensluiter verrassend maar verdiend met een 3-1 nederlaag naar huis gestuurd.

Waar PEC Zwolle pas één keer eerder verloor dit seizoen (2-1 tegen Wilem II) was het na acht duels ook pas de eerste competitiezege voor Jong GA Eagles. De Deventer ploeg bracht dan ook een heel ander elftal op het veld tegen de Zwolse rivaal dan in september toen de Deventenaren kansloos met 6-0 onderuit gingen. Dit keer had trainer Kick Maatman de beschikking over de ‘jongste’ aanwinst Jeff Stans, FC Twente-huurling Siebe Schets, Joey Groenbast en Manchester City-huurling Aaron Nemane. PEC Zwolle stelde daar een beloftenploeg tegenover zonder spelers uit de eerste selectie van trainer John van ‘t Schip.

Snel juichen

Na de ellende van zondag, toen er meerder Deventer supporters het veld bestormden in de Adelaarshorst en spelers van De Graafschap belaagden, viel er nu snel wat te juichen voor de bescheiden Deventer aanhang. Jong GA Eagles kreeg hulp van PEC Zwolle. Centrale verdediger Mark Bruintjes speelde al in de eerste minuut hard, hoog en ver buiten bereik van keeper Mike Hauptmeijer terug. Daarna bleef Go Ahead gelijkwaardig aan de beloften van de eredivisionist. Na een half uur was het Siebe Schets, die Go Ahead op 2-0 had kunnen helpen. Keeper Hauptmeijer had echter een prima redding in huis op de inzet van de aanvaller.

Invaller

Heel veel zette PEC Zwolle daar niet tegenover al was linkerflankspeler Jaïro Schet na een prima actie op weg naar een treffer. Vrij voor keeper Maarten de Fockert verdween zijn schot echter onbesuisd over. Het betekende de 1-0 ruststand voor de Deventenaren, die Jeff Stans en Giovanni Büttner in de tweede helft in de kleedkamer achterlieten. Yannik de Vries en Isaï Marselia kwamen in de ploeg. Het verzwakte GA Eagles niet. Zonder al te veel problemen bleef Go Ahead overeind tegen de ploeg van coach Albert van der Haar, die tot zijn afgrijzen zag dat GA eagles via invaller De Vries na ruim een uur zelfs op 2-0 kwam.

Pijn

PEC Zwolle probeerde het wel en kwam twintig minuten voor tijd op 2-1. Maxim van der Meer strafte een blunder van GA Eagles-keeper Maarten de Fockert – die de bal onnodig losliet - genadeloos af. Het deed GA Eagles geen pijn, omdat Aaron Nemane amper 240 tellen later aan de andere kant keeper Hauptmeijer kansloos liet: 3-1. Het was de beslissing in het onderhoudende duel, dat GA Eagles overigens niet van de laatste plek afhielp. PEC Zwolle blijft wel koploper. De voorsprong op Roda JC en Willem II bedraagt nog een schamel puntje.

Jong Go Ahead Eagles-Jong PEC Zwolle 3-1 (1-0). 1. Mark Bruintjes 1-0 (eigen doelpunt), 64. Yannik de Vries 2-0, 71. Maxim van der Meer 2-1, 75. Aaron Nemane 3-1,

Jong GA Eagles: De Fockert; Dirksen, Beukema, Zarbaf, Groenbast; Bruinink, Džepar; Nemane (82. Arsic), Stans (46. De Vries), Büttner (46. Marselia); Schets,.