Heldenepos goalie Verhulst bij kwartfinalist GA Eagles

toto knvb-beker GA Eagles bekert nog zonder aanwinst Ahannach tegen IJsselmeer­vo­gels

22 januari Trainer Jack de Gier van Go Ahead Eagles kan donderdagavond in de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels (18.30 uur) nog niet beschikken over nieuwe aanwinst Soufyan Ahannach. De eerder deze week als opvolger van Richard van der Venne gepresenteerde middenvelder is nog niet speelgerechtigd.