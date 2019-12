Helmonds kunstgras kan goedkeuring GA Eagles wel wegdragen

In de afgelopen acht wedstrijden verloor de Deventer ploeg slechts één keer in Brabant. Het laatste verlies dateert van 23 maart 2012; dat was met 5-1 een forse nederlaag ook. Zoals dit seizoen gebruikelijk is bij GA Eagles lijkt een drietje op het totoformulier achter het treffen in Helmond echter een logische keuze. Vijf van de laatste acht wedstrijden in Helmond eindigden in een gelijkspel.

Eerder dit jaar in maart eindigde het duel in 1-1 (doelpunt Thomas Verheydt) . Opvallend genoeg was de wedstrijd erna de thuisbeurt tegen FC Twente. Ook nu staat er na de uitwedstrijd in Helmond FC Twente op het menu, al is het dit keer een duel in de tweede ronde van de KNVB-beker.

Weinig nederlagen in Helmond

Van alle 27 wedstrijden in Helmond verloor GA Eagles er slechts zeven op de Braak. Opvallend genoeg verloren de Deventenaren in eigen huis nog een wedstrijd meer (8). Deventer doelpunten lijken een zekerheidje in het SolarUnie Stadion. Al tien wedstrijden op rij scoort GA Eagles tegen Helmond Sport. De laatste keer dat de Deventenaren niet doeltreffend waren was in 2011: 0-0.

Helmond Sport lijkt dan ook een gewillige prooi. De nummer negentien van de eerste divisie won half oktober voor de laatste keer (1-2 uit bij FC Dordrecht) en krijgt al 13 wedstrijden op rij minimaal een doelpunt om de oren.