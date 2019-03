Helmondse Braak boezemt GA Eagles maar zelden angst in

In de afgelopen zeven wedstrijden verloor de Deventer ploeg slechts één keer in Brabant. Het laatste verlies dateert uit 2012 hakte er met 5-1 wel meteen goed in. Het laatste optreden van Go Ahead in Helmond eindigde in 2017 gelijk, nadat Jordy Thomassen in blessuretijd de 1-1 op de borden bracht.

Van alle 26 wedstrijden in Helmond verloor GA Eagles er slechts zeven op de Braak. Opvallend genoeg verloren de Deventenaren in eigen huis nog een wedstrijd meer (8). Eerder dit seizoen won Go Ahead in eigen huis verdiend, maar moeizaam met 1-0 na een doelpunt van Istvan Bakx.